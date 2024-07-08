Киев • УНН
Спасатели пытаются спасти людей, которые оказались под завалами жилого дома в Шевченковском районе Киева после того, как российский ракетный удар разрушил около 17 квартир.
После утренней ракетной атаки в Киеве продолжается разбор завалов жилого подъезда на Сырце. Сейчас спасатели пытаются достать людей из-под завалов. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу КГГА Виталия Кличко.
Детали
Кличко рассказал о еще попадании российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе столицы.
Примерно 17 квартир разрушены. Спасатели сейчас работают - мы слышим голоса, люди находятся под завалами. Делаем все, чтобы максимально быстро спасти этих людей
Отмечается, что других жителей эвакуировали. Поврежден дом и напротив.
Напомним
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате российского ракетного удара в Киеве погибли по меньшей мере 8 человек, 25 получили ранения.
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