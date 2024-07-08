После утренней ракетной атаки в Киеве продолжается разбор завалов жилого подъезда на Сырце. Сейчас спасатели пытаются достать людей из-под завалов. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу КГГА Виталия Кличко.

Детали

Кличко рассказал о еще попадании российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе столицы.

Примерно 17 квартир разрушены. Спасатели сейчас работают - мы слышим голоса, люди находятся под завалами. Делаем все, чтобы максимально быстро спасти этих людей - рассказал Виталий Кличко.

Отмечается, что других жителей эвакуировали. Поврежден дом и напротив.

Напомним

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате российского ракетного удара в Киеве погибли по меньшей мере 8 человек, 25 получили ранения.

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