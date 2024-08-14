Уточнены данные по удару рф по машине "Госпитальеров": один парамедик погиб, другой - получил ранения

На Харьковщине в поселке Белый Колодец россияне атаковали FPV-дроном машину медицинского батальона "Госпитальеры". В результате атаки один парамедик получила ранения средней степени, еще одна, к сожалению, погибла. Об этом сообщила нардеп Яна Зинкевич, передает УНН.

"Сегодня на Харьковщине россияне совершили очередное преступление. Было поражено из fpv-дрона эвакуационную машину медиков-госпитальеров на Харьковщине, которая направлялась на выполнение задачи. 1 парамедик с ранением средней степени уже в госпитале, ей оказывают оперативную помощь. Обсуждаем вопрос транспортировки раненой в киевское медицинское учреждение. Одна девушка, к сожалению, погибла. На щите посестра Майк. Мулькевич Александра Юрьевна", - сообщила Зинкевич.

Зинкевич добавила, что экипаж из трех девушек должен был отработать сегодня крайний день своей ротации и завтра уже быть дома со своими семьями.

Напомним

Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщал, что в результате атаки на машину "Госпитальеров" FPV-дроном погибли двое медиков - мужчина и женщина.