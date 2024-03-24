Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцевЭксклюзив
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Утечка нефтепродуктов в Днепр из-за атаки на Днепровскую ГЭС: качество воды улучшается
После утечки нефти, вызванной российским нападением на Днепровскую ГЭС, качество воды в Днепре постепенно улучшается, хотя в некоторых районах все еще наблюдается повышенный уровень нефтепродуктов.
Отношение украинцев к ТЦК и мобилизации может помочь россии нанести поражение Украине - Павлюк
Командующий Сухопутных войск Украины Александр Павлюк раскритиковал восприятие в обществе ТЦК, заявив, заявив что сотрудники территориальных центров комплектования - это преимущественно военнослужащие, которые воевали на фронте, но были признаны непригодными к дальнейшей службе.
Повреждение рф объектов "Нафтогаза" на западе: атака не повлияет на поставки голубого топлива
российская атака повредила наземную инфраструктуру украинских подземных хранилищ газа, но не повлияла на поставки газа потребителям благодаря наличию достаточных резервных мощностей.
На Житомирщине мужчина из-за ревности разбил могилу военного
39-летний мужчина из Романовской общины осквернил могилу погибшего украинского воина из-за ревности к новым отношениям своей бывшей жены с погибшим.
Атака на НПЗ в Крыму: горели 3 емкости с нефтепродуктами и склад
Атака беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в оккупированном Россией Крыму привела к возгоранию 3 нефтяных резервуаров и склада, а также к повреждению линии электропередач, в результате чего соседнее село осталось без света.
Десантно-штурмовые войска создали сайт для желающих вступить в ряды ДШВ с возможностью выбрать бригаду
Десантно-штурмовые войска Украины запустили веб-сайт, на котором каждый желающий может подать заявку на службу и выбрать одну из десяти различных десантно-штурмовых бригад, приглашая смелых и решительных людей присоединиться к их высокомобильным и хорошо подготовленным силам.
Кулеба о попытках рф связать Украину с терактом под москвой: путин - патологический лжец
россия пытается лживо связать Украину с терактом под Москвой, чтобы поощрить еще больше россиян погибнуть в своей бессмысленной войне против Украины и привить ненависть к украинцам и Западу, несмотря на отсутствие доказательств.
Нарушение воздушного пространства ракетой: посла россии вызовут в МИД Польши
российская крылатая ракета нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд, что заставило Польшу вызвать российского посла и направить ноту протеста из-за неприемлемого инцидента.
Польша увеличит количество войск на границе с россией и беларусью
Польша планирует усилить свое военное присутствие в воеводствах, граничащих с россией и беларусью, развернув больше войск в Варминско-Мазурском, Подляском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
С приходом теплой погоды возрастает опасность укусов клещей для домашних животных, поэтому для защиты животных рекомендуются регулярные обработки в виде таблеток, капель, ошейников и спреев в различных комбинациях, а в случае укуса - обращение к ветеринару, поскольку клещи могут переносить опасные инфекции, такие как бабезиоз и боррелиоз.