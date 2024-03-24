Утечка нефтепродуктов в Днепр из-за атаки на Днепровскую ГЭС: качество воды улучшается

Фиксируется постепенное улучшение показателей качества воды в Днепре, где произошла утечка нефтепродуктов из-за российской атаки на Днепровскую ГЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минприроды.

Детали

По результатам исследований, проведенных лабораториями Госводагентства и Госэкоинспекции по состоянию на 24 марта фиксируется постепенное улучшение показателей качества воды реки Днепр - говорится в сообщении.

В результате атаки на Днепровскую ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр

Сообщается, что по результатам анализа обнаружено:

превышение содержания нефтепродуктов в двух местах отбора, а именно на правом берегу на расстоянии 1,4 км от Днепровской ГЭС - в 4,2 раза; и на расстоянии 2,5 км от Днепровской ГЭС - в 2,9 раза;

- на расстоянии 4,4 км от Днепровской ГЭС - превышение нефтепродуктов не фиксируются;



повышение значения водородного показателя (рН) от 8,63 до 8,75 ед. рН, при норме 6,5-8,5. Такие значения свидетельствуют о жесткости воды и не несут рисков для населения. Это может влиять на качественные свойства воды, такие как вкус, и провоцировать появление осадка.



Из нижнего бьефа реки Днепр забор воды для питьевого водоснабжения осуществляется только одной территориальной громадой - Беленьковская. В районе питьевого водозабора с. Беленькое ниже по течению в 30 км от Днепровской ГЭС отобраны пробы воды. По состоянию на вчера там фиксировалось превышение концентрации нефтепродуктов в 2,12 раза.



В Минприроды напомнили, что по поручению Министра Руслана Стрельца, Госводагентство и Госэкоинспекция осуществляют постоянный мониторинг до полной стабилизации ситуации и устранения последствий. Пробы отбираются в месте повреждения ДнепроГЭС и в наиболее доступных местах реки Днепр на расстоянии один, полтора и два километра ниже плотины.

Дополнение

Руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта ОГП Юрий Белоусов заявлял, что в Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, так что поражения объекта очень значительны.