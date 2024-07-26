Правоохранители устанавливают место, где подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, гипотетически мог обучаться стрелковому делу. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

На вопрос, где подозреваемый научился владеть оружием, Клименко ответил: «Мы устанавливаем место, где он мог гипотетически научиться стрелковому делу».

Также Клименко сообщил, что подозреваемый оговорился, что спрятал пистолет.

Что касается пистолета, то он оговорился, что он его спрятал - сказал Клименко.

Клименко сообщал, что оружие из которого подозреваемый убил Фарион на сегодня не найдено.

На вопрос, употреблял ли подозреваемый наркотики, министр ответил: «Нет такой информации».

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержи в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Правоохранители проверяют подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в россии.