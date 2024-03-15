"Успехов у врага там нет": Лысогор рассказал о ситуации в районе Белогоровки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  8061 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  28265 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  117246 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  116512 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  127398 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  140671 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  127923 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127198 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120841 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109120 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

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11 марта 2024, 08:40  •  281892 просмотра

"Успехов у врага там нет": Лысогор рассказал о ситуации в районе Белогоровки

Вчера российские войска сосредоточили свои усилия на Белогоровке Луганской области, обстреливая село из артиллерии, но успеха там враг не имел.

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"Успехов у врага там нет": Лысогор рассказал о ситуации в районе Белогоровки

Враг ночью и утром 15 раз обстрелял Сумскую область: было более 80 взрывов

Ночью и утром российская армия 15 раз обстреляла приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 86 взрывов.

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Враг ночью и утром 15 раз обстрелял Сумскую область: было более 80 взрывов

"Приняты все необходимые меры для укрепления обороны": Сырский посетил Авдеевское направление

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский работал на Авдеевском направлении над усилением обороны от попыток прорыва противника.

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"Приняты все необходимые меры для укрепления обороны": Сырский посетил Авдеевское направление

Количество пострадавших из-за войны детей возросло: в Винницкой области ранения получил несовершеннолетний

535 детей погибли и более 1257 получили ранения различной степени тяжести в Украине в результате вооруженной агрессии россии.

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Количество пострадавших из-за войны детей возросло: в Винницкой области ранения получил несовершеннолетний

Ночью из-за атаки "шахеда" на Харьковщине произошел пожар, за сутки в результате обстрелов рф один пострадавший

В Харьковской области в результате ночного обстрела загорелся дом. Один человек получил ранения за последние сутки в результате российских атак в регионе.

Война •   •  22146 просмотра
Ночью из-за атаки "шахеда" на Харьковщине произошел пожар, за сутки в результате обстрелов рф один пострадавший

В Винницкой области возросло количество жертв ночной атаки рф: в больнице умерла женщина

Два человека погибли и еще несколько получили ранения, когда российские войска ночью атаковали жилые дома с помощью беспилотника "шахед" в Винницкой области.

Война •   •  21096 просмотра
В Винницкой области возросло количество жертв ночной атаки рф: в больнице умерла женщина

В Херсонской области отминусовали "шахед", враг попал в музей

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 6 многоэтажных домов, 5 частных домов, музей, магазин, заведение общественного питания и транспортные средства, но жертв среди мирного населения нет, а украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 1 беспилотник "Шахед-131/136".

Война •   •  20917 просмотра
В Херсонской области отминусовали "шахед", враг попал в музей

В Николаевской области уничтожили "шахед", враг бил из минометов

В Николаевской области силы противовоздушной обороны уничтожили один вражеский ударный беспилотник Shahed, а накануне район Очакова подвергся минометному обстрелу со стороны россии.

Война •   •  20617 просмотра
В Николаевской области уничтожили "шахед", враг бил из минометов

В Киевской области в результате ночной атаки дронами был пожар из-за обломков на открытой местности - ОВА

Российские войска атаковали Киевскую область ночью с помощью беспилотников, но системы противовоздушной обороны работали активно, предотвращая любые жертвы или повреждения инфраструктуры, хотя обломки вызвали небольшой травяной пожар, который удалось потушить.

Война •   •  26186 просмотра
В Киевской области в результате ночной атаки дронами был пожар из-за обломков на открытой местности - ОВА

Великобритания не будет признавать псевдовыборы на оккупированных территориях

США осуждают фейковые выборы, проведенные Россией на оккупированных украинских территориях, и никогда не признают их легитимность или результаты.

Война •   •  28099 просмотра
Великобритания не будет признавать псевдовыборы на оккупированных территориях