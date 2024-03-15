"Успехов у врага там нет": Лысогор рассказал о ситуации в районе Белогоровки

Российские войска за прошедшие сутки сосредоточили усилия на Белогоровке в Луганской области, также по селу били из артиллерии, но успехов у врага там нет, сообщил в пятницу глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

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"Все усилия противник вчера бросил на Лиманское направление - наступательных действий на Купянщине не было. Под давлением россиян находилась Белогоровка. Имея поддержку авиации, оккупанты попытались прорвать нашу оборону", - сообщил Лысогор в Telegram.

По его словам, также по селу били из артиллерии. "Успехов у врага там нет", - подчеркнул глава ОВА.

Полицейские, по его данным, зафиксировали разрушения еще четырех домов в Невском. Это домовладения, которые россияне плотно обстреливали с начала года.

На оккупированных территориях, по его словам, так называемый "избирком лнр" определил участки для избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства. Этот перечень не обнародован. О нем можно узнать, только позвонив на "горячую линию".

"Кстати, ранее в голосовании должны были принять участие исключительно лица, которые документально подтвердили факт регистрации на территории так называемой "лнр". С сегодняшнего дня уже можно все и всем", - указал Лысогор.

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