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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Все новости на общенациональном ТВ выходят на украинском языке

Киев • УНН

 • 12322 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. На всех 27 общенациональных телеканалах передачи новостей выходят только на украинском языке. Об этом заявил во время пресс-конференции председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко по итогам второй волны мониторинга Нацсовета с октября 2018 года по февраль 2019 года, передает корреспондент УНН.

Все новости на общенациональном ТВ выходят на украинском языке

"На общенациональных каналах, на спутниковых каналах все новости выходили 100% на украинском языке, на региональных - 99%. Однако один процент в этом фоне почти ничего не значит, возможно, пока мы с вами разговариваем, уже 100%", - сказал Артеменко.

По его словам, это касается новостей, которые выходят на украинском, на всех 27 общенациональных каналах. Передача новостей на спутниковых каналах, где есть новостные выпуски, на украинском подают только пять каналов, которые были промониторены.

"В целом по объему украинского языка в общем эфире региональных, общенациональных, местных телеканалов, и спутниковых почти одинаково. 92% - спутниковые каналы, 95-97% - это общенациональные и местные телеканалы. То есть почти 100%", - сказал Артеменко, добавив, что семь телеканалов давали 100% общего эфира на украинском языке.

Напомним, в эфире местных и региональных радиостанций каждая вторая песня, или 52%, выполнена на украинском языке.

Как сообщал УНН, в ноябре 2018 года квоты на украинскую музыку для радиостанций выросли до 35%.

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