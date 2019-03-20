Усі новини на загальнонаціональному ТБ виходять українською мовою

КИЇВ. 20 березня. УНН. На усіх 27 загальнонаціональних телеканалах передачі новин виходять лише українською мовою. Про це заявив під час прес-конференції голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко за підсумками другої хвилі моніторингу Нацради з жовтня 2018 року по лютий 2019 року, передає кореспондент УНН.