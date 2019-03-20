Усі новини на загальнонаціональному ТБ виходять українською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На усіх 27 загальнонаціональних телеканалах передачі новин виходять лише українською мовою. Про це заявив під час прес-конференції голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко за підсумками другої хвилі моніторингу Нацради з жовтня 2018 року по лютий 2019 року, передає кореспондент УНН.
"На загальнонаціональних каналах, на супутникових каналах всі новини виходили 100% українською мовою, на регіональних - 99%. Проте один відсоток на цьому фоні майже нічого не значить, можливо, поки ми з вами розмовляємо вже 100%", - сказав Артеменко.
За його словами, це стосується новин, які виходять українською, на всіх 27 загальнонаціональних каналах. Передача новин на супутникових каналах, де є новинні випуски, українською подають лише п’ять каналів, які були промоніторені.
"Загалом по обсягу української мови у загальному ефірі регіональних, загальнонаціональних, місцевих телеканалів, та супутникових майже однакове. 92% - супутникові канали, 95-97% - це загальнонаціональні та місцеві телеканали. Тобто майже 100%", - сказав Артеменко, додавши, що сім телеканалів давали 100% загального ефіру українською мовою.
Нагадаємо, в ефірі місцевих і регіональних радіостанцій кожна друга пісня, або 52%, виконана українською мовою.
Як повідомляв УНН, у листопаді 2018 року квоти на українську музику для радіостанцій зросли до 35%.