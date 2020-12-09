Правительство выделило более 50 млн грн на зарплаты учителей 8 областей

"Целью принятия акта является недопущение возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы педагогическим работникам учреждений среднего образования, финансируемых из отдельных местных бюджетов Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Сообщается, что проектом акта предусмотрено перераспределение расходов образовательной субвенции между местными бюджетами в пределах расходов соответствующего региона на сумму 51,630 миллионов гривен, а также распределение резерва образовательной субвенции в сумме 4,680 миллионов гривен, что позволит избежать возникновения задолженности по выплате заработной платы педагогическим работникам учреждений среднего образования отдельных административно-территориальных единиц вышеназванных областей Украины.

Напомним, в ноябре правительство на год остановило процесс повышения зарплат педагогам, предусматривающий повышение зарплат работникам образования от 20 до 70%.

Добавим, что на 2021 год проектом государственного бюджета предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, в том числе и педагогов, с января - на 20%, а с июля - еще на 8,3%.