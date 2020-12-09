Уряд виділив понад 50 млн грн на зарплати вчителів 8 областей

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України перерозподілив освітню субвенцію в розмірі 56,31 мільйонів гривень з державного бюджету місцевим бюджетам “з метою недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати педагогам” у 8 областях країни. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засідання уряду, інформує УНН.

“Метою прийняття акта є недопущення виникнення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів середньої освіти, що фінансуються з окремих місцевих бюджетів Вінницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей”, - йдеться в пояснювальній записці до розпорядження.

Повідомляється, що проектом акта передбачено перерозподіл видатків освітньої субвенції між місцевими бюджетами в межах видатків відповідного регіону на суму 51,630 мільйонів гривень, а також розподілу резерву освітньої субвенції в сумі 4,680 мільйонів гривень, що дасть змогу уникнути виникнення заборгованості з виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів середньої освіти окремих адміністративно-територіальних одиниць вищеназваних областей України.

Нагадаємо, у листопаді уряд на рік зупинив процес підвищення зарплат освітянам, який передбачав підняття зарплат працівникам освіти від 20 до 70%.

Додамо, що на 2021 рік проектом державного бюджету передбачено підвищення зарплат працівників бюджетної сфери, в тому числі й освітян, з січня - на 20%, а з липня – ще на 8,3%.

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