Правительство одобрило решение для уменьшения суммы в платежке за тепло

"Правительство сегодня приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Это результат совместной работы нашей команды и Президента Украины Владимира Зеленского. С сегодняшнего дня теплопоставщики могут пересчитать платежки", - сообщил Гончарук.

По его словам, по расчетам правительства, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. "Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти", - продолжал Премьер.

Также он отметил, что только что на Совете развития общин и территорий обратился к городским головам и органам местного самоуправления, чтобы они провели соответствующие перерасчеты.

При этом, во время заседания этого Совета Алексей Гончарук подробнее рассказал о постановлении.

Он пояснил, что в платежке за тепло цена на газ составляет 75%, еще есть другие факторы, например, транспортировки, но они не такие ощутимые. "Поэтому мы фокусируемся на 75% того, что составляет цену, и это - то, за что платят люди больше... Конечно, по всей Украине тарифы разные, но сегодня в тарифе у людей сидит цена 7482 (за газ - ред.), то есть тариф сегодня рассчитан фактически на основах прошлогодних цифр. Фактически, сегодня люди платят так, что газ стоит не 5100, а 7400", - отметил Гончарук.

"Мы сегодня на уровне правительства приняли постановление, позволяющее практически на местах учесть эту рыночную цену на газ. Фактически вы можете откорректировать то, что люди получают в своей платежке, на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена сегодня в тарифе. Вы фактически можете отредактировать это, работая рыночной логикой", - продолжил он.

По словам главы правительства, эта инициатива не является принудительной.

"Но мы хотим подчеркнуть, что на центральном уровне и все необходимые действия для того, чтобы цена на газ была минимальной в этом году, и создание инструмента, который дает возможность это учесть, сегодня нами сделано. По нашим расчетам, уже в декабре, если правильно осуществить это начисления, человек может в своей платежке получить цифру на 300-400 грн меньше", - добавил он.

Как сообщал УНН, ранее Нафтогаз назвал цену на газ для украинцев в январе.