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Уряд схвалив рішення для зменшення суми в платіжці за тепло

Уряд схвалив рішення для зменшення суми в платіжці за тепло

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Кабінет міністрів сьогодні на засіданні схвалив рішення для зменшення суми в платіжці за тепло до 30%. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.

"Уряд сьогодні ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Це результат спільної роботи нашої команди та Президента України Володимира Зеленського. Відсьогодні теплопостачальники можуть перерахувати платіжки", - повідомив Гончарук.

З його слів, за розрахунками уряду, платіжка за грудень може бути вже нижча на 30%. "Усі відповідні інструменти ми надали місцевій владі", - вів далі Прем'єр.

Також він зауважив, що щойно на Раді розвитку громад і територій звернувся до міських голів та органів місцевого самоврядування, аби вони провели відповідні перерахунки.

При цьому, під час засідання цієї Ради Олексій Гончарук детальніше розповів про постанову.

Він пояснив, що у платіжці за тепло ціна на газ становить 75%, ще є інші фактори, наприклад, транспортування, але вони не такі відчутні. "Тому ми фокусуємось на 75% того, що становить ціну, і це – те, за що платять люди найбільше… Звичайно, по всій Україні тарифи різні, але сьогодні в тарифі у людей сидить ціна 7 482 (за газ - ред.), тобто тариф сьогодні розрахований фактично на основах минулорічних цифр. Фактично, сьогодні люди сплачують так, ніби газ коштує не 5 100, а 7 400", - зазначив Гончарук.

"Ми сьогодні на рівні уряду прийняли постанову, яка дозволяє вам фактично на місцях врахувати оцю ринкову ціну на газ. Фактично ви можете відкоригувати те, що люди отримують у своїй платіжці, на різницю між ринковою ціною і тою ціною, яка закладена сьогодні в тарифі. Ви фактично можете відредагувати це, працюючи ринковою логікою", - продовжив він.

Зі слів очільника уряду, ця ініціатива не є примусовою.

"Але ми хочемо наголосити на тому, що на центральному рівні і всі необхідні дії для того, щоб ціна на газ була мінімальною в цьому році, і створення інструменту, який дає можливість це врахувати, сьогодні нами зроблено. За нашими розрахунками, вже у грудні, якщо правильно здійснити це нарахування, людина може в своїй платіжці отримати цифру на 300-400 грн менше", - додав він.

Як повідомляв УНН, раніше Нафтогаз назвав ціну на газ для українців у січні. 

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