Правительство Румынии отправили в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Парламент Румынии вынес вотум недоверия власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Румынские депутаты сбросили правительство социал-демократов перемьер-министра Виорики Денчиле в четверг, после голосования за вотум недоверия. Голосование означает крах правящего правительства Румынии и открывает путь временному правительству к новым выборам в декабре 2020 года", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вотум недоверия поддержало шесть оппозиционных партий, а именно 238 представителей правительства, на пять больше, чем необходимо. Законодатели обвинили Денчиле в некомпетентности и нецелевом использовании средств ЕС.
"Мы остановили партию социал-демократов, чтобы она не навредила Румынии", - заявил лидер оппозиционной Либеральной партии Людовик Орбан.
Отмечено, что Денчиле будет оставаться премьер-министром, и неизвестно, приведет ли это голосование к досрочным выборам.
Напомним, в конце августа в Румынии распалась правительственная коалиция.