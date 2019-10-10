Уряд Румунії відправили у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Парламент Румунії виніс вотум недовіри владі. Про це повідомляє УНН, з посиланням на DW.
“Румунські депутати зкинули уряд соціал-демократів перем’єр-міністра Віоріки Денчіле у четвер, після голосування за вотум недовіри. Голосування означає крах правлячого уряду Румунії та відкриває шлях тимчасовому уряду до нових виборів у грудні 2020 року”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що вотум недовіри підтримало шість опозиційних партій, а саме 238 представників уряду, що на п’ять більше, ніж необхідно. Законотворці звинуватили Денчіле у некомпетентності та нецільовому використанні коштів ЄС.
“Ми зупинили партію соціал-демократів, щоб вона не нашкодила Румунії”, - заявив лідер опозиційної Ліберальної партії Людовик Орбан.
Зазначено, що Денчіле залишатиметься прем’єр-міністром, і невідомо, чи призведе це голосування до дострокових виборів.
Нагадаємо, наприкінці серпня в Румунії розпалась урядова коаліція.