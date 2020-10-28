Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров Украины в среду поддержал проект постановления о внесении изменения в пункт 1 распоряжения Кабинета министров Украины от 25 марта 2020 года № 338, которая предусматривает продление режима чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года, передает УНН.
"Проектом акта предлагается продлить для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что соответствующий срок было предложено в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19.
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Как сообщал УНН, Кабинет министров снял ограничения, которые ввели из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19, определяли размер заработной платы и месячного вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов предприятий госсектора на уровне не более 10 размеров минимальной заработной платы.
Напомним, Конституционный Суд Украины признал решение об установлении на период действия карантина зарплат чиновникам таким, что не соответствует Конституции.
Напомним, 29 апреля Кабмин установил зарплаты чиновникам до конца карантина, с лимитом в 47 тыс. грн.