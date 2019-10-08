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Правительство планирует увеличить расходы на жилье ветеранам в Бюджете-2020 - Маркарова

Киев • УНН

 • 8064 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Ко второму чтению проекта Государственного бюджета на 2020 год правительство рассматривает возможность увеличить предусмотренные расходы для обеспечения жильем ветеранов. Об этом сегодня на брифинге сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

Правительство планирует увеличить расходы на жилье ветеранам в Бюджете-2020 - Маркарова

"Обеспечение людей, которые защищают нас сегодня, так и ветеранов, так и ВПЛ обеспечено на высшем уровне, чем в прошлом году. Это наш четкий приоритет", - сказала Маркарова.

По ее словам, бюджет ко второму чтению планируют пересмотреть и увеличить финансирование некоторых статей.

"Мы надеемся, что ко второму чтению, когда мы будем проводить пересмотр, мы сможем учесть в том числе то, что мы слышим сейчас от народных депутатов. Там, где будет возможность, еще больше увеличим эти цифры, особенно по поддержке наших ветеранов жильем. Мы это обязательного сделаем", - сказала Маркарова.

Напомним, Министерство финансов Украины активно готовится к рассмотрению проекта Государственного бюджета Украины на 2020 год в Верховной Раде, который состоится 18 октября.

Украинские Национальные Новости

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