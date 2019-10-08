Уряд планує збільшити видатки на житло ветеранам у Бюджеті-2020 - Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. До другого читання проекту Державного бюджету на 2020 рік уряд розглядає можливість збільшити передбачені видатки для забезпечення житлом ветеранів. Про це сьогодні на брифінгу повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
"Забезпечення людей, які захищають нас сьогодні, так і ветеранів, так і ВПО забезпечено на вищому рівні, ніж в минулому році. Це наш чіткий пріоритет", - сказала Маркарова.
За її словами, бюджет до другого читання планують переглянути і збільшити фінансування деяких статей.
"Ми сподіваємося, що до другого читання, коли ми будемо проводити перегляд, ми зможемо врахувати у тому числі те, що ми чуємо зараз від народних депутатів. Там, де буде можливість, ще більше збільшимо ці цифри, особливо щодо підтримки наших ветеранів житлом. Ми це обов’язкового зробимо", – сказала Маркарова.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України активно готується до розгляду проекту Державного бюджету України на 2020 рік у Верховній Раді, який відбудеться 18 жовтня.