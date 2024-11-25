Уругвай меняет курс: результат президентских выборов: результат президентских выборов
Киев • УНН
Яманду Орси одержал победу на президентских выборах в Уругвае с почти 50% голосов. Это означает возвращение страны к левоцентристскому руководству после пяти лет правоконсервативного правления.
На президентских выборах в Уругвае кандидат от левоцентристской оппозиции Яманду Орси одержал убедительную победу, получив почти 50% голосов после подсчета 97% бюллетеней. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Его соперник, кандидат от правоконсервативной партии Альваро Дельгадо, уступает Орси с почти 46% поддержки. Дельгадо уже признал свое поражение и поздравил Орси с победой.
Победа Орси означает возвращение Уругвая к левоцентристскому руководству после пяти лет правления правительств правоцентристов и консерваторов.
Уругвай, который является одной из самых стабильных демократий Латинской Америки, продолжает придерживаться обязательности голосования для своих 3,4 миллионов граждан.
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