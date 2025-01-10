Уровень загрязнения воздуха в Киеве низкий, датчики могут показывать неточные данные из-за тумана - КГГА
Киев • УНН
В Киеве зафиксирован низкий уровень загрязнения воздуха и нормальный радиационный фон. Из-за тумана и высокой влажности (97%) датчики могут показывать завышенные показатели загрязнения.
В Киеве зафиксирован низкий уровень загрязнения воздуха, но из-за тумана и высокой влажности датчики могут показывать завышенные показатели загрязнения, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.
Детали
"В Киеве по состоянию на утро 10 января уровень загрязненности воздуха низкий, радиационный фон - в норме, превышений загрязняющих веществ не зафиксировано", - говорится в сообщении КГГА в соцсетях.
По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, местами наблюдается туман, относительная влажность воздуха составляет 97%.
"При таких условиях некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха могут реагировать на туман как на пыль. Такие метеоусловия могут интерпретироваться как загрязнение и влиять на завышенные показатели", - отметили в КГГА.
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