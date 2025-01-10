Рівень забруднення повітря у Києві низький, датчики можуть показувати неточні дані через туман - КМДА

У Києві зафіксовано низький рівень забруднення повітря, але через туман та високу вологість датчики можуть показувати завищені показники забруднення, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.

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"У Києві станом на ранок 10 січня рівень забрудненості повітря низький, радіаційний фон – у нормі, перевищень забруднюючих речовин не зафіксовано", - ідеться у повідомленні КМДА у соцмережах.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, подекуди спостерігається туман, відносна вологість повітря становить 97%.

"За таких умов деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря можуть реагувати на туман як на пил. Такі метеоумови можуть інтерпретуватись як забруднення та впливати на завищені показники", - зазначили у КМДА.

Забруднених війною територій в Україні за рік стало менше на 17 000 квадратних кілометрів