Рівень забруднення повітря у Києві низький, датчики можуть показувати неточні дані через туман - КМДА
Київ • УНН
У Києві зафіксовано низький рівень забруднення повітря та нормальний радіаційний фон. Через туман і високу вологість (97%) датчики можуть показувати завищені показники забруднення.
У Києві зафіксовано низький рівень забруднення повітря, але через туман та високу вологість датчики можуть показувати завищені показники забруднення, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.
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"У Києві станом на ранок 10 січня рівень забрудненості повітря низький, радіаційний фон – у нормі, перевищень забруднюючих речовин не зафіксовано", - ідеться у повідомленні КМДА у соцмережах.
За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, подекуди спостерігається туман, відносна вологість повітря становить 97%.
"За таких умов деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря можуть реагувати на туман як на пил. Такі метеоумови можуть інтерпретуватись як забруднення та впливати на завищені показники", - зазначили у КМДА.
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