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Уроженца Днепра задержали в Бельгии по подозрению в подделке картин Малевича

Уроженца Днепра задержали в Бельгии по подозрению в подделке картин Малевича

Киев • УНН

 • 23736 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Власти Бельгии арестовали коллекционера картин Игоря Топоровского и его супругу Ольгу. Пара подозревается в мошенничестве, подделке картин, отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал VRT.

Поводом для задержания стало дело о картинах русских авангардистов, которые выставлялись в музее Гента.

Неизвестные полотна художников начала XX века Топоровский предоставил музею в Бельгии в 2017 году. Всего он передал во временное пользование 24 произведения искусства (в том числе и работы Казимира Малевича), которые хранились в его частной коллекции. Однако спустя короткое время после начала выставки появилось предположение, что речь идет о подделках.

В результате было начато расследование, результатом которого и стал арест коллекционера по требованию ряда арт-дилеров, установивших факт подделки. Они указывают, что Топоровский поставил под сомнение само искусство. "Будет кошмаром, если пришедшие в музей посетители перестанут верить, что перед ними подлинники", - заявил адвокат истцов Геерт Ленсенс.

Сами Топоровские продолжают утверждать, что картины были настоящими.

Игорь Топоровский родился в Днепропетровске, а после распада СССР жил в России. В середине 2000-х вместе с женой он эмигрировал в Бельгию.

Напомним, в Дрездене из музея похитили драгоценности на примерно миллиард евро.

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