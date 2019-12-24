Уродженця Дніпра затримали в Бельгії за підозрою в підробці картин Малевича
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Влада Бельгії заарештували колекціонера картин Ігоря Топоровського і його дружину Ольгу. Пара підозрюється в шахрайстві, підробці картин, відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал VRT.
Приводом для затримання стала справа картин російських авангардистів, які виставлялися в музеї Гента.
Невідомі полотна художників початку XX століття Топоровський надав музею в Бельгії в 2017 році. Всього він передав у тимчасове користування 24 твори мистецтва (в тому числі і роботи Казимира Малевича), які зберігалися в його приватній колекції. Проте за короткий час після початку виставки з'явилося припущення, що мова йде про підробки.
В результаті було розпочато розслідування, результатом якого і став арешт колекціонера на вимогу ряду арт-дилерів, які встановили факт підробки. Вони вказують, що Топоровський поставив під сумнів саме мистецтво. "Буде кошмаром, якщо прийшли в музей відвідувачі перестануть вірити, що перед ними оригінали", - заявив адвокат позивачів Гєєрт Ленсенс.
Самі Топорівські продовжують стверджувати, що картини були справжніми.
Ігор Топоровський народився в Дніпропетровську, а після розпаду СРСР жив в Росії. В середині 2000-х разом з дружиною він емігрував до Бельгії.
Нагадаємо, у Дрездені з музею викрали коштовності на приблизно мільярд євро.