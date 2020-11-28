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United Airlines начала доставлять вакцину Pfizer на склады США и Европы - WSJ

United Airlines начала доставлять вакцину Pfizer на склады США и Европы - WSJ

Киев  •  УНН

 • 12732 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Американская авиакомпания United Airlines в пятницу начала доставлять вакцину фармацевтической компании Pfizer от коронавируса на склады в США и Европе. Как сообщает газета The Wall Street Journal, это делается для того, чтобы как можно скорее начать вакцинацию населения после одобрения препарата регулирующими органами, передает УНН.

По данным издания, United Airlines в сотрудничестве с Pfizer начала осуществлять поставки вакцины чартерными грузовыми рейсами. На данный момент речь идет о составах в американском штате Мичиган и в Бельгии. Позже планируется осуществлять поставки в штат Висконсин и в Германию.

Для осуществления поставок вакцины авиакомпания запросила у Федерального авиационного управления (ФАУ) США разрешение на перевозку 6,8 тонны сухого льда, что в пять раз больше, чем надо по закону. Газета подчеркивает, что это необходимо для поддержания на борту низкой температуры, при которой можно безопасно хранить вакцину. ФАУ издало авиаперевозчику соответствующее разрешение.

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На прошлой неделе немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer направили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрос на регистрацию вакцины от коронавируса. Специалисты надзорного органа планируют изучить заявку этих двух компаний, после чего его рассмотрит коллегия независимых экспертов, заседание которой запланировано на 10 декабря. Таким образом, применение вакцины в чрезвычайных ситуациях может быть принято к середине декабря. Ранее BioNTech и Pfizer сообщали, что готовы будут приступить к распространению вакцины в течение нескольких часов после ее одобрения.

Компании также начали процедуру подачи заявок в регулирующие органы по всему миру, в том числе в ЕС и Великобритании. Ранее BioNTech и Pfizer сообщили, что показатель эффективности их вакцины составил 95%. Новый препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вакцину от COVID-19 начнут поставлять в США со следующей недели.

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