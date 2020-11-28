United Airlines почала доставляти вакцину Pfizer на склади США і Європи - WSJ

За даними видання, United Airlines у співпраці з Pfizer почала здійснювати поставки вакцини чартерними вантажними рейсами. На даний момент мова йде про склади в американському штаті Мічиган і в Бельгії. Пізніше планується здійснювати поставки в штат Вісконсін і в Німеччину.

Для здійснення поставок вакцини авіакомпанія запросила у Федерального авіаційного управління (ФАУ) США дозвіл на перевезення 6,8 тонни сухого льоду, що в п’ять разів більше, ніж треба за законом. Газета підкреслює, що це необхідно для підтримки на борту низької температури, при якій можна безпечно зберігати вакцину. ФАУ видало авіаперевізнику відповідний дозвіл.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тодуров не бачить проблем перевезення і збереження в Україні західної вакцини від COVID-19

Минулого тижня німецька фармацевтична компанія BioNTech та її американський партнер Pfizer направили в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США запит на реєстрацію вакцини від коронавірусу. Фахівці наглядового органу планують вивчити заявку цих двох компаній, після чого її розгляне колегія незалежних експертів, засідання якої заплановане на 10 грудня. Таким чином, застосування вакцини в надзвичайних ситуаціях може бути схвалено до середини грудня. Раніше BioNTech і Pfizer повідомляли, що готові будуть приступити до поширення вакцини протягом кількох годин після її схвалення.

Компанії також почали процедуру подачі заявок до регулюючих органів по всьому світу, в тому числі в ЄС і Великобританії. Раніше BioNTech і Pfizer повідомили, що показник ефективності їх вакцини склав 95%. Новий препарат належить до групи так званих генних вакцин, що містять в собі генетичну інформацію про збудника.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вакцину від COVID-19 почнуть постачати в США з наступного тижня.