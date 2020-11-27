Тодуров не бачить проблем перевезення і збереження в Україні західної вакцини від COVID-19

Відповідаючи на питання, чи можливо в Україні створити умови для перевезення вакцини із заходу, Тодуров відповів: "Я думаю такі умови можна створити дуже швидко. Що таке мінус 70, це посудину Дьюара, рідкий азот - і у вас буде не мінус 70, а мінус 200, везіть куди хочете. В принципі технічно це забезпечити дуже легко. Є холодильники глибокої заморозки, ми ж зберігаємо свою плазму при мінус 70, в кожному пункті переливання крові є такі холодильники. Зрештою це не є проблема збереження або перевезення в таких умовах".

Нагадаємо, ВООЗ заявила, що близько 60-70% населення світу повинні мати імунітет або бути вакциновані, щоб запобігти поширенню коронавірусу.