Тодуров не бачить проблем перевезення і збереження в Україні західної вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Україні дуже легко створити умови для збереження і перевезення вакцини, яку потрібно зберігати при температурі мінус 70, в кожному пункті переливання крові є такі холодильники. Про це повідомив в ефірі телеканалу "НАШ" професор, заслужений лікар України, генеральний директор ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" Борис Тодуров, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, чи можливо в Україні створити умови для перевезення вакцини із заходу, Тодуров відповів: "Я думаю такі умови можна створити дуже швидко. Що таке мінус 70, це посудину Дьюара, рідкий азот - і у вас буде не мінус 70, а мінус 200, везіть куди хочете. В принципі технічно це забезпечити дуже легко. Є холодильники глибокої заморозки, ми ж зберігаємо свою плазму при мінус 70, в кожному пункті переливання крові є такі холодильники. Зрештою це не є проблема збереження або перевезення в таких умовах".
Нагадаємо, ВООЗ заявила, що близько 60-70% населення світу повинні мати імунітет або бути вакциновані, щоб запобігти поширенню коронавірусу.