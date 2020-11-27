Тодуров не видит проблем перевозки и сохранения в Украине западной вакцины от COVID-19

Отвечая на вопрос, возможно ли в Украине создать условия для перевозки вакцины с запада, Тодуров ответил: “Я думаю такие условия можно создать очень быстро. Что такое минус 70, это сосуд Дьюара, жидкий азот — и у вас будет не минус 70, а минус 200, везите куда хотите. В принципе технически это обеспечить очень легко. Есть холодильники глубокой заморозки, мы же храним свою плазму при минус 70, в каждом пункте переливания крови есть такие холодильники. В конце концов это не есть проблема сохранения или перевозки в таких условиях”.

Напомним, ВОЗ заявила, что около 60-70% населения мира должны иметь иммунитет или быть вакцинированы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.