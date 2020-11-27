Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Трамп заявив, що вакцину від COVID-19 почнуть постачати в США з наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп в четвер анонсував початок поширення вакцини від коронавірусної інфекції з наступного тижня. Про це він сказав виступаючи в ході відеоконференції з військовослужбовцями США за кордоном, передає УНН.
“Весь світ страждає від цієї пандемії, не тільки ми, весь світ. Ми долаємо криву (зростання рівня поширення COVID-19 — ред.), вакцини будуть поширюватися починаючи з наступного тижня і тижня після, — сказав Трамп. — (Вакцини будуть спрямовані — ред.) працівникам екстрених служб, літнім людям, лікарям, медсестрам. Велика кількість людей почне отримувати (вакцину від коронавірусу)”.
Станом на ранок п’ятниці у США зафіксовано понад 12,8 млн інфікованих осіб. Померло понад 263 тис. людей.