Трамп заявив, що вакцину від COVID-19 почнуть постачати в США з наступного тижня

“Весь світ страждає від цієї пандемії, не тільки ми, весь світ. Ми долаємо криву (зростання рівня поширення COVID-19 — ред.), вакцини будуть поширюватися починаючи з наступного тижня і тижня після, — сказав Трамп. — (Вакцини будуть спрямовані — ред.) працівникам екстрених служб, літнім людям, лікарям, медсестрам. Велика кількість людей почне отримувати (вакцину від коронавірусу)”.

Станом на ранок п’ятниці у США зафіксовано понад 12,8 млн інфікованих осіб. Померло понад 263 тис. людей.