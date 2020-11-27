Від коронавірусної інфекції у світі одужало вже 39 млн осіб

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 60 880 145 людей, з них одужало 39 004 800. Кількість померлих зросла до 1 430 822.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (12 883 258), Індія (9 266 705), Бразилія (6 166 606), Франція (2 235 537), Росія (2 169 424), Іспанія (1 617 355), Велика Британія (1 578 429), а також Італія (1 509 875).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (263 417), Бразилії (170 769), Індії (135 223) та Мексиці (104 242).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 677 189 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 11 717 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

