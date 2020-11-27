От коронавирусной инфекции в мире выздоровели уже 39 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире от инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели уже 39 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 60 880 145 человек, из них выздоровели 39 004 800. Количество умерших возросло до 1 430 822.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (12 883 258), Индия (9 266 705), Бразилия (6 166 606), Франция (2 235 537), Россия (2 169 424), Испания (1 617 355), Великобритания (1 578 429), а также Италия (1 509 875).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (263 417), Бразилии (170 769), Индии (135 223) и Мексике (104 242).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 677 189 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 11 717 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.