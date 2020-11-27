Трамп заявил, что вакцину от COVID-19 начнут поставлять в США со следующей недели

“Весь мир страдает от этой пандемии, не только мы, весь мир. Мы преодолеваем кривую (рост уровня распространения COVID-19 — ред.), вакцины будут распространяться начиная со следующей недели и недели после, — сказал Трамп. — (Вакцины будут направлены — ред.) работникам экстренных служб, пожилым людям, врачам, медсестрам. Большое количество людей начнет получать (вакцину от коронавируса)”.

По состоянию на утро пятницы в США зафиксировано более 12,8 млн инфицированных лиц. Умерло более 263 тыс. человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.