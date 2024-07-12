Украинские партизаны провели диверсию возле временно оккупированных Олешек Херсонской области. В результате были уничтожены три блиндажа, окопы, траншеи, а также склады оружия и продуктов питания россиян. Пострадали около двадцати оккупантов. Об этом сообщает движение "АТЕШ", передает УНН.

Наш агент поджег сухую траву в нескольких местах возле позиций одного из подразделений 70 МСД, что спровоцировало масштабный пожар, - сообщили в "АТЕШ".

Детали

Отмечается, что в результате пожара было уничтожено три блиндажа, разрушены окопы и траншеи подразделения.

Также были уничтожены склады оружия и продуктов питания россиян, включая их запасы. До двадцати человек из личного состава получили ожоги высокой степени тяжести.

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