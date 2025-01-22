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Умеров - ЕС: для развития в оборонной промышленности Украине нужно €18 млрд финансирования

Умеров - ЕС: для развития в оборонной промышленности Украине нужно €18 млрд финансирования

Киев  •  УНН

 • 1222 просмотра

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Министр обороны Умеров заявил о возможности достижения производственного потенциала в €34 млрд в 2025 году. Для этого потребуется €18 млрд финансирования, передача технологий и партнерство с европейскими компаниями.

Украина может достичь производственного потенциала в оборонной промышленности в размере €34 млрд в 2025 году, для этого нужно в частности €18 млрд финансирования, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время выступления на конференции Европейского оборонного агентства, пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

"ЕС должен усилить свою роль в установлении справедливого мира на континенте", - подчеркнул Умеров.

Он указал, что главный приоритет безопасности ЕС в 2025 году - это увеличение инвестиций в производство военной техники, в частности: систем противовоздушной и противоракетной обороны, бронетехники, современных артиллерийских систем.

Украина уже достигла значительных успехов в развитии собственной оборонной промышленности, но мы способны делать еще больше. В 2025 году наш производственный потенциал может составить 34 млрд евро. Однако для этого нужна поддержка: финансирование в размере 18 млрд евро (Украина самостоятельно способна обеспечить 16 млрд); передача военных технологий; партнерства с европейскими компаниями

- подчеркнул Умеров.

При этом министр выразил благодарность ЕС за решение "направить 1 млрд евро доходов от замороженных российских активов на поддержку украинского производства". "Эти средства будут использованы для первоочередных нужд: боеприпасов, артиллерии и беспилотников", - указал он.

"Поддержка украинского оборонного производства - это стратегический вклад в безопасность Европы. Совместные усилия, сильные решения и координация помогут сделать 2025 год годом справедливого мира для Украины и всей Европы", - отметил Умеров.

Напомним 

Министр обороны Украины встретился с начальницей штаба обороны Канады для обсуждения приоритетов безопасности. Стороны рассмотрели вопросы поставок оружия и производства украинских дронов по "датской модели".

Алина Волянская

Алина Волянская

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