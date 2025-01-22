Умеров - ЕС: для развития в оборонной промышленности Украине нужно €18 млрд финансирования
Киев • УНН
Министр обороны Умеров заявил о возможности достижения производственного потенциала в €34 млрд в 2025 году. Для этого потребуется €18 млрд финансирования, передача технологий и партнерство с европейскими компаниями.
Украина может достичь производственного потенциала в оборонной промышленности в размере €34 млрд в 2025 году, для этого нужно в частности €18 млрд финансирования, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время выступления на конференции Европейского оборонного агентства, пишет УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
"ЕС должен усилить свою роль в установлении справедливого мира на континенте", - подчеркнул Умеров.
Он указал, что главный приоритет безопасности ЕС в 2025 году - это увеличение инвестиций в производство военной техники, в частности: систем противовоздушной и противоракетной обороны, бронетехники, современных артиллерийских систем.
Украина уже достигла значительных успехов в развитии собственной оборонной промышленности, но мы способны делать еще больше. В 2025 году наш производственный потенциал может составить 34 млрд евро. Однако для этого нужна поддержка: финансирование в размере 18 млрд евро (Украина самостоятельно способна обеспечить 16 млрд); передача военных технологий; партнерства с европейскими компаниями
При этом министр выразил благодарность ЕС за решение "направить 1 млрд евро доходов от замороженных российских активов на поддержку украинского производства". "Эти средства будут использованы для первоочередных нужд: боеприпасов, артиллерии и беспилотников", - указал он.
"Поддержка украинского оборонного производства - это стратегический вклад в безопасность Европы. Совместные усилия, сильные решения и координация помогут сделать 2025 год годом справедливого мира для Украины и всей Европы", - отметил Умеров.
Напомним
Министр обороны Украины встретился с начальницей штаба обороны Канады для обсуждения приоритетов безопасности. Стороны рассмотрели вопросы поставок оружия и производства украинских дронов по "датской модели".