Умєров зустрівся з начальницею Штабу оборони Канади: про що говорили

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з начальницею Штабу оборони Канади генералом Дженні Каріньян. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

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Зазначається, що сторони обговорили безпекові пріоритети України:

Очільник українського оборонного відомства зауважив, що завдяки інвестиціям союзників Україна є одним з лідерів у виробництві БпЛА, наземних роботизованих систем та систем РЕБ.

Рустем Умєров подякував Канаді за сильну підтримку, зокрема у фінансуванні виробництва українських дронів за "данською моделлю" співпраці. Також він окреслив напрямки, за якими Україна потребує збільшення поставок: засоби ППО, важка бронетехніка та окремі види боєприпасів.

Розраховуємо на співпрацю у сфері deepstrike. Це стосується як постачання західних зразків, так і сприяння українському виробництву далекобійної зброї