Умєров зустрівся з начальницею Штабу оборони Канади: про що говорили
Київ • УНН
Міністр оборони України зустрівся з начальницею Штабу оборони Канади для обговорення безпекових пріоритетів. Сторони розглянули питання постачання зброї та виробництва українських дронів за "данською моделлю".
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з начальницею Штабу оборони Канади генералом Дженні Каріньян. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Міністерства оборони України.
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Зазначається, що сторони обговорили безпекові пріоритети України:
- стабілізація фронту;
- завдання ударів по критичних об’єктах ворога;
- розбудова нашої промисловості.
Очільник українського оборонного відомства зауважив, що завдяки інвестиціям союзників Україна є одним з лідерів у виробництві БпЛА, наземних роботизованих систем та систем РЕБ.
Рустем Умєров подякував Канаді за сильну підтримку, зокрема у фінансуванні виробництва українських дронів за "данською моделлю" співпраці. Також він окреслив напрямки, за якими Україна потребує збільшення поставок: засоби ППО, важка бронетехніка та окремі види боєприпасів.
Розраховуємо на співпрацю у сфері deepstrike. Це стосується як постачання західних зразків, так і сприяння українському виробництву далекобійної зброї
У свою чергу генерал Дженні Каріньян зауважила, що Канада рішуче налаштована посилювати допомогу Україні.
Нагадаємо
Канада розширила заборону на 324 моделі вогнепальної зброї та розглядає можливість їх передачі Україні. Київ вже висловив зацікавленість у такій підтримці для боротьби з російською агресією.