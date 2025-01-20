Умеров встретился с начальницей Штаба обороны Канады: о чем говорили
Киев • УНН
Министр обороны Украины встретился с начальницей Штаба обороны Канады для обсуждения приоритетов безопасности. Стороны рассмотрели вопросы поставки оружия и производства украинских дронов по "датской модели".
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с начальницей Штаба обороны Канады генералом Дженни Кариньян. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Детали
Отмечается, что стороны обсудили приоритеты безопасности Украины:
- стабилизация фронта;
- нанесение ударов по критическим объектам врага;
- развитие нашей промышленности.
Глава украинского оборонного ведомства отметил, что благодаря инвестициям союзников Украина является одним из лидеров в производстве БпЛА, наземных роботизированных систем и систем РЭБ.
Рустем Умеров поблагодарил Канаду за сильную поддержку, в частности в финансировании производства украинских дронов по "датской модели" сотрудничества. Также он обозначил направления, по которым Украина нуждается в увеличении поставок: средства ПВО, тяжелая бронетехника и отдельные виды боеприпасов.
Рассчитываем на сотрудничество в сфере deepstrike. Это касается как поставок западных образцов, так и содействия украинскому производству дальнобойного оружия
В свою очередь генерал Дженни Кариньян отметила, что Канада решительно настроена усиливать помощь Украине.
Напомним
Канада расширила запрет на 324 модели огнестрельного оружия и рассматривает возможность их передачи Украине. Киев уже выразил заинтересованность в такой поддержке для борьбы с российской агрессией.