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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров встретился с начальницей Штаба обороны Канады: о чем говорили

Умеров встретился с начальницей Штаба обороны Канады: о чем говорили

Киев  •  УНН

 • 5342 просмотра

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Министр обороны Украины встретился с начальницей Штаба обороны Канады для обсуждения приоритетов безопасности. Стороны рассмотрели вопросы поставки оружия и производства украинских дронов по "датской модели".

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с начальницей Штаба обороны Канады генералом Дженни Кариньян. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Детали

Отмечается, что стороны обсудили приоритеты безопасности Украины:

  • стабилизация фронта;
    • нанесение ударов по критическим объектам врага;
      • развитие нашей промышленности.

        Глава украинского оборонного ведомства  отметил, что благодаря инвестициям союзников Украина является одним из лидеров в производстве БпЛА, наземных роботизированных систем и систем РЭБ.

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        Рустем Умеров поблагодарил Канаду за сильную поддержку, в частности в финансировании производства украинских дронов по "датской модели" сотрудничества. Также он обозначил направления, по которым Украина нуждается в увеличении поставок: средства ПВО, тяжелая бронетехника и отдельные виды боеприпасов.

        Рассчитываем на сотрудничество в сфере deepstrike. Это касается как поставок западных образцов, так и содействия украинскому производству дальнобойного оружия

        - отметил министр обороны Украины.

        В свою очередь генерал Дженни Кариньян отметила, что Канада решительно настроена усиливать помощь Украине.

        Напомним

        Канада расширила запрет на 324 модели огнестрельного оружия и рассматривает возможность их передачи Украине. Киев уже выразил заинтересованность в такой поддержке для борьбы с российской агрессией.

        Вита Зеленецкая

        Вита Зеленецкая

        Войнаполитика
        ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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