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Умєров - ЄС: для розбудови в оборонній промисловості Україні потрібно €18 млрд фінансування

Умєров - ЄС: для розбудови в оборонній промисловості Україні потрібно €18 млрд фінансування

Київ • УНН

 • 45305 перегляди

Міністр оборони Умєров заявив про можливість досягнення виробничого потенціалу в €34 млрд у 2025 році. Для цього потрібно €18 млрд фінансування, передача технологій та партнерство з європейськими компаніями.

Україна може досягти виробничого потенціалу в оборонній промисловості обсягом €34 млрд у 2025 році, для цього потрібно зокрема €18 млрд фінансування, заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час виступу на конференції Європейської оборонної агенції, пише УНН з посиланням на Міноборони.

Деталі

"ЄС має посилити свою роль у встановленні справедливого миру на континенті", - наголосив Умєров.

Він вказав, що головний безпековий пріоритет ЄС у 2025 році – це збільшення інвестицій у виробництво військової техніки, зокрема: систем протиповітряної та протиракетної оборони, бронетехніки, сучасних артилерійських систем.

Україна вже досягла значних успіхів у розбудові власної оборонної промисловості, але ми здатні робити ще більше. У 2025 році наш виробничий потенціал може становити 34 млрд євро. Проте для цього потрібна підтримка: фінансування у розмірі 18 млрд євро (Україна самостійно здатна забезпечити 16 млрд); передача військових технологій; партнерства з європейськими компаніями

- підкреслив Умєров.

При цьому міністр висловив вдячність ЄС за рішення "спрямувати 1 млрд євро доходів від заморожених російських активів на підтримку українського виробництва". "Ці кошти будуть використані для першочергових потреб: боєприпасів, артилерії та безпілотників", - вказав він.

"Підтримка українського оборонного виробництва – це стратегічний внесок у безпеку Європи. Спільні зусилля, сильні рішення та координація допоможуть зробити 2025 рік роком справедливого миру для України та всієї Європи", - зауважив Умєров.

Нагадаємо 

Міністр оборони України зустрівся з начальницею штабу оборони Канади для обговорення безпекових пріоритетів. Сторони розглянули питання постачання зброї та виробництва українських дронів за "данською моделлю".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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