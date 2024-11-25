Умеров провел видеоконференцию с министрами обороны 5 стран: что обсуждали

Умеров заявил, что поддержка союзников должна быть быстрее и эффективнее. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время видеоконференции с министрами обороны Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши обсудил ключевые потребности украинских Сил обороны. Важным акцентом стала необходимость более оперативной и эффективной поддержки от международных партнеров.

Умеров подчеркнул, что для достижения победы Украина должна получить от союзников больше вооружения, боеприпасов и технической помощи. Одним из приоритетов является усиление противовоздушной обороны, учитывая постоянную угрозу со стороны террористической страны, которая продолжает атаковать критическую инфраструктуру Украины.

Также был поднят вопрос обеспечения артиллерийскими боеприпасами, поскольку предоставленных партнерами 1 миллион снарядов недостаточно для достижения необходимого паритета с врагом. В связи с этим, Умеров отметил потребность в дополнительных поставках для эффективной борьбы.

Украина активно сотрудничает с международными партнерами в области оборонной промышленности. Среди ключевых направлений для развития - производство боеприпасов, бронетехники, систем противовоздушной обороны и артиллерийских систем в Украине, а также передача технологий для развития отечественных оборонных мощностей.

Особое внимание Умеров уделил необходимости провести аудит помощи, предоставленной Украине за последние три года, чтобы определить наиболее эффективные модели поддержки и расширить их в будущем. Украина также готова к новым инициативам, которые помогут быстрее удовлетворить потребности Вооруженных сил в 2025 году.

Умеров об использовании Storm Shadow: не будем вдаваться в подробности