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Умеров подвел итоги встречи с главой Пентагона: о чем говорили
Министр обороны Украины Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский встретились с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить оборонные потребности Украины, укрепление ее системы противовоздушной обороны и коалицию F-16, выразив благодарность за лидерство США и неизменную поддержку.
За сутки на Харьковщине из-за обстрелов рф один погибший и шестеро пострадавших
Один человек погиб и еще два человека получили ранения в результате российского ракетного удара по базе отдыха в Чугуевском районе Харьковской области.
По Украине сегодня будет до 32° тепла, местами дожди - синоптики
По Украине сегодня днем преимущественно без осадков, только в Карпатском регионе ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха составит до 32°C.
По Херсонской области россияне били КАБами, попали в медучреждение
За минувшие сутки несколько населенных пунктов в Херсонской области, включая Токаревку, Дудчане, антоновку и город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые кварталы, медицинское учреждение, газопровод и частная собственность.
В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина
Клаудия Шейнбаум побеждает на президентских выборах в Мексике, став первой женщиной-президентом страны по данным экзит-полов.
оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области
В течение дня оккупанты нанесли 420 ударов по Запорожской области, нанеся авиаудары по 8 населенным пунктам с помощью беспилотников, РСЗО и артиллерийских обстрелов, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.
Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина
Один человек погиб и двое мирных жителей получили ранения в результате массированного ракетного обстрела российскими оккупантами базы отдыха в поселке Змиев Харьковской области после полуночи.
Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 511 130 человек личного состава и 7779 танков.
Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6
Китай определил двух сотрудников центрального правительства, Вана и его жену Чжоу, как шпионов, завербованных британским разведывательным агентством MI6 в рамках программы обмена и финансовых стимулов для сбора разведывательных данных.
Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции
Пожарный погиб во время спасательной операции на юге Германии в результате сильного наводнения, вызванного проливными дождями и повышением уровня воды в Дунае и его притоках.