Умєров підбив підсумки зустрічі з головою Пентагону: про що говорили
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умеров і президент Володимир Зеленський зустрілися з міністром оборони США Ллойдом Остіном, щоб обговорити оборонні потреби України, зміцнення її системи протиповітряної оборони і коаліцію F-16, висловивши подяку за лідерство США і незмінну підтримку.
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що під час спільної із Президентом України Володимиром Зеленським зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорили оборонні потреби України, зміцнення її системи протиповітряної оборони і коаліцію F-16, пише УНН.
Разом із Президентом Володимиром Зеленським ми зустрілися з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми обговорювали оборонні потреби нашої країни, посилення української системи ППО, коаліцію F-16. Я вдячний нашим американським партнерам за лідерство та непохитну підтримку
Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном02.06.24, 08:38 • 64482 перегляди