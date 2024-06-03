Умєров підбив підсумки зустрічі з головою Пентагону: про що говорили

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Міністр оборони України Рустем Умеров і президент Володимир Зеленський зустрілися з міністром оборони США Ллойдом Остіном, щоб обговорити оборонні потреби України, зміцнення її системи протиповітряної оборони і коаліцію F-16, висловивши подяку за лідерство США і незмінну підтримку.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що під час спільної із Президентом України Володимиром Зеленським зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорили оборонні потреби України, зміцнення її системи протиповітряної оборони і коаліцію F-16, пише УНН.

Разом із Президентом Володимиром Зеленським ми зустрілися з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми обговорювали оборонні потреби нашої країни, посилення української системи ППО, коаліцію F-16. Я вдячний нашим американським партнерам за лідерство та непохитну підтримку

- написав Умєров у X.

Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном02.06.24, 08:38 • 64482 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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