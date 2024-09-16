Умеров обсудил с министром обороны Эстонии закупку украинских дальнобойных дронов и ракет
Киев • УНН
Рустем Умеров провел видеозвонок с Ханно Певкуром. Обсудили новые проекты поддержки украинской оборонной промышленности, в частности закупку дальнобойных дронов и ракет.
В понедельник, 16 сентября, министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с эстонским коллегой Ханно Певкуром. Чиновники обсудили сотрудничество стран в военной сфере. Об этом Умеров рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.
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По словам Умерова, они обсудили пути дальнейшего усиления сотрудничества между нашими странами.
Сегодня провел продуктивный видеозвонок с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. Основное внимание было уделено возможным новым проектам, направленным на поддержку украинской оборонной промышленности. В частности, закупки украинских дальнобойных дронов и ракет
Он также отметил, что Киев ценит вклад который Эстония уже сделала для укрепления обороноспособности Украины в борьбе против РФ, а также открытость эстонской стороны к новым форматам сотрудничества.
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Напомним,
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