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Умєров обговорив з міністром оборони Естонії закупівлю українських далекобійних дронів та ракет

Умєров обговорив з міністром оборони Естонії закупівлю українських далекобійних дронів та ракет

Київ • УНН

 • 24383 перегляди

Рустем Умєров провів відеодзвінок з Ханно Певкуром. Обговорили нові проєкти підтримки української оборонної промисловості, зокрема закупівлю далекобійних дронів та ракет.

У понеділок, 16 вересня, міністр оборони України Рустем Умєров провів перемовини з естонським колегою Ханно Певкуром. Посадовці обговорили співпрацю країн у військовій сфері. Про це Умєров розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

За словами Умєрова, вони обговорили шляхи подальшого посилення співпраці між нашими країнами.

Сьогодні провів продуктивний відеодзвінок з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Основна увага була приділена можливим новим проєктам, спрямованим на підтримку української оборонної промисловості. Зокрема, закупівлі українських далекобійних дронів та ракет

- заявив глава Міноборони України. 

Він також відзначив, що Київ цінує внесок який Естонія вже зробила для зміцнення обороноздатності України у боротьбі проти рф, а також відкритість естонської сторони до нових форматів співпраці.

Естонія надала Україні ЗРК Mistral06.07.24, 16:28 • 79324 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із лідером Естонії Аларом Карісом. Голови держав обговорили оборонну підтримку, проєкти з відбудови та шлях до Європейського Союзу

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