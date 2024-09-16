Умєров обговорив з міністром оборони Естонії закупівлю українських далекобійних дронів та ракет
Київ • УНН
Рустем Умєров провів відеодзвінок з Ханно Певкуром. Обговорили нові проєкти підтримки української оборонної промисловості, зокрема закупівлю далекобійних дронів та ракет.
У понеділок, 16 вересня, міністр оборони України Рустем Умєров провів перемовини з естонським колегою Ханно Певкуром. Посадовці обговорили співпрацю країн у військовій сфері. Про це Умєров розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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За словами Умєрова, вони обговорили шляхи подальшого посилення співпраці між нашими країнами.
Сьогодні провів продуктивний відеодзвінок з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Основна увага була приділена можливим новим проєктам, спрямованим на підтримку української оборонної промисловості. Зокрема, закупівлі українських далекобійних дронів та ракет
Він також відзначив, що Київ цінує внесок який Естонія вже зробила для зміцнення обороноздатності України у боротьбі проти рф, а також відкритість естонської сторони до нових форматів співпраці.
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