Зеленський зустрівся з президентом Естонії: обговорив оборонну підтримку та відбудову
Київ • УНН
Президент України зустрівся з лідером Естонії в Києві. Обговорили оборонну підтримку, проєкти з відбудови та шлях України до ЄС. Зеленський подякував за виділення 0,25% ВВП Естонії на оборонні потреби України.
Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із лідером Естонії Аларом Карісом. Голови держав обговорили оборонну підтримку, проєкти з відбудови та шлях до Європейського Союзу, повідомляє УНН із посиланням на ОП.
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Зеленський подякував Карісу за участь у Саміті перших леді та джентльменів, який сьогодні відбудеться в Києві.
Президент України також відзначив рішення Естонії виділяти щороку 0,25% ВВП на оборонні потреби нашої держави, що закріплено у двосторонній безпековій угоді.
"Вдячні за вашу підтримку в усіх сферах і дуже важливу угоду про співробітництво у сфері безпеки між нашими країнами. Ми дуже раді, що маємо таку кількість стратегічних партнерів – наголосив Зеленський.
Крім того, він подякував за активну участь Естонії у відбудові нашої країни, зокрема за вже реалізовані проєкти на Житомирщині.
Окрему увагу під час зустрічі приділили євроінтеграційному поступу України. Зеленський відзначив вагому експертну підтримку України з боку Естонії в переговорному процесі.
Естонія надала Україні ЗРК Mistral06.07.24, 16:28 • 79324 перегляди