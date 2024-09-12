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Зеленський зустрівся з президентом Естонії: обговорив оборонну підтримку та відбудову

Зеленський зустрівся з президентом Естонії: обговорив оборонну підтримку та відбудову

Київ • УНН

 • 16571 перегляди

Президент України зустрівся з лідером Естонії в Києві. Обговорили оборонну підтримку, проєкти з відбудови та шлях України до ЄС. Зеленський подякував за виділення 0,25% ВВП Естонії на оборонні потреби України.

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із лідером Естонії Аларом Карісом. Голови держав обговорили оборонну підтримку, проєкти з відбудови та шлях до Європейського Союзу, повідомляє УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Зеленський подякував Карісу за участь у Саміті перших леді та джентльменів, який сьогодні відбудеться в Києві.

Президент України також відзначив рішення Естонії виділяти щороку 0,25% ВВП на оборонні потреби нашої держави, що закріплено у двосторонній безпековій угоді. 

"Вдячні за вашу підтримку в усіх сферах і дуже важливу угоду про співробітництво у сфері безпеки між нашими країнами. Ми дуже раді, що маємо таку кількість стратегічних партнерів – наголосив Зеленський.

Крім того, він подякував за активну участь Естонії у відбудові нашої країни, зокрема за вже реалізовані проєкти на Житомирщині.

Окрему увагу під час зустрічі приділили євроінтеграційному поступу України. Зеленський відзначив вагому експертну підтримку України з боку Естонії в переговорному процесі.

Естонія надала Україні ЗРК Mistral06.07.24, 16:28 • 79324 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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