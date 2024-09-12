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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с президентом Эстонии: обсудил оборонную поддержку и восстановление

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 12:48  •  3564 просмотра

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Президент Украины встретился с лидером Эстонии в Киеве. Обсудили оборонную поддержку, проекты по восстановлению и путь Украины в ЕС. Зеленский поблагодарил за выделение 0,25% ВВП Эстонии на оборонные нужды Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с лидером Эстонии Аларом Карисом. Главы государств обсудили оборонную поддержку, проекты по восстановлению и путь в Европейский Союз, сообщает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Зеленский поблагодарил Кариса за участие в Саммите первых леди и джентльменов, который сегодня состоится в Киеве.

Президент Украины также отметил решение Эстонии выделять ежегодно 0,25% ВВП на оборонные нужды нашего государства, что закреплено в двустороннем соглашении по безопасности. 

"Благодарны за вашу поддержку во всех сферах и очень важное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между нашими странами. Мы очень рады, что имеем такое количество стратегических партнеров - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил за активное участие Эстонии в восстановлении нашей страны, в частности за уже реализованные проекты на Житомирщине.

Отдельное внимание во время встречи уделили евроинтеграционному продвижению Украины. Зеленский отметил весомую экспертную поддержку Украины со стороны Эстонии в переговорном процессе.

Естонія надала Україні ЗРК Mistral6 июля 2024, 13:28 • 79041 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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