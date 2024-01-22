Умеров обсудил с министром обороны Бельгии подготовку украинских пилотов и оборонное сотрудничество

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны Бельгии Людвин Дедондер. Главы оборонных ведомств обсудили обучение украинских пилотов и перспективы оборонного сотрудничества между нашими странами. Об этом Умеров сообщил в соцсети X, передает УНН.

Провел продуктивный телефонный разговор с Министром обороны Бельгии Людвином Дедондером. Обсудили последние события на фронте и перспективы оборонного сотрудничества между нашими странами. Благодарен Бельгии за участие в коалиции по наращиванию потенциала Воздушных сил, особенно в программе подготовки пилотов - написал Умеров.

Также он отметил, что Украина высоко ценит неизменную поддержку Бельгии. По его словам, в этом году Бельгия предоставит 611 млн евро военной помощи и имеет долгосрочные обязательства поддерживать модернизацию ВСУ.

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Бельгия отправит в Данию два двухместных истребителя F-16 и около пятидесяти человек в период с марта по сентябрь для участия в обучении украинских пилотов на этих самолетах.