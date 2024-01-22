Умєров обговорив із міністром оборони Бельгії підготовку українських пілотів та оборонну співпрацю
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умеров та його бельгійська колега Людивін Дедондер обговорили підготовку українських пілотів та майбутнє співробітництво у сфері оборони.
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер. Голови оборонних відомств обговорили навчання українських пілотів та перспективи оборонного співробітництва між нашими країнами. Про це Умєров повідомив у соцмережі X, передає УНН.
Провів продуктивну телефонну розмову з Міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер. Обговорили останні події на фронті та перспективи оборонного співробітництва між нашими країнами. Вдячний Бельгії за участь у коаліції з нарощування потенціалу Повітряних сил, особливо в програмі підготовки пілотів
Також він зазначив, що Україна високо цінує незмінну підтримку Бельгією. За його словами, уього року Бельгія надасть 611 млн євро військової допомоги та має довгострокові зобов'язання підтримувати модернізацію ЗСУ.
Доповнення
Бельгія відправить до Данії два двомісні винищувачі F-16 і близько п’ятдесяти осіб у період з березня по вересень для участі в навчанні українських пілотів на цих літаках.