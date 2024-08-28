Умеров о заседании Совета Украина-НАТО: обсудили ПВО и "пояс безопасности над западными регионами"

В среду, 28 августа, министр обороны Украины Рустем Умеров в режиме онлайн присоединился к Совету Украина-НАТО, чтобы проинформировать союзников о последствиях массированной атаки РФ и потребности ВСУ. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Умерова в Facebook.

Детали

Принял участие в режиме видеоконференции в заседании Совета Украина-НАТО, созванного по поручению Президента в связи с массированными ракетными обстрелами Россией наших городов. Проинформировал партнеров о текущей ситуации. Обсудили дальнейшие планы по поставкам систем ПВО и ракет к ним. Нам нужно усиливать нашу противовоздушную оборону - рассказал министр обороны.

По его словам, Киев продолжает консультации с партнерами в том числе и в двусторонних форматах, по созданию щита противовоздушной обороны - так называемого пояса безопасности над западными регионами государства.

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Благодарен нашим союзникам за непоколебимую поддержку и обещанную помощь. Все больше союзников поддерживают снятие ограничений для использования дальнобойного оружия для самообороны Украины в рамках международного права - подытожил Умеров.

Напомним

На экстренном заседании Совета Украина-НАТО союзники осудили последние удары РФ по украинской инфраструктуре. Генсек НАТО Столтенберг подчеркнул необходимость большей поддержки Киева для отражения российских атак.