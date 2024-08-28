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Умєров про засідання Ради Україна-НАТО: обговорили ППО і "пояс безпеки над західними регіонами"

Умєров про засідання Ради Україна-НАТО: обговорили ППО і "пояс безпеки над західними регіонами"

Київ • УНН

 • 24067 перегляди

Міністр оборони України Умєров взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО щодо наслідків масованої атаки РФ. Обговорено посилення ППО та поставки систем протиповітряної оборони для України.

У середу, 28 серпня, міністр оборони України Рустем Умєвровв режимі онлайн доєднався до Ради Україна-НАТО, щоб проінформувати союзників про наслідки наймасованішої атаки рф та потреби ЗСУ. Про це пише УНН з посиланням на заяву Умєрова в Facebook.

Деталі

Взяв участь в режимі відеоконференції у засіданні Ради Україна-НАТО, скликаної за дорученням Президента у звʼязку з масованими ракетними обстрілами росією наших міст. Поінформував партнерів про поточну ситуацію. Обговорили подальші плани щодо поставок систем ППО та ракет до них. Нам потрібно посилювати нашу протиповітряну оборону

- розповів міністр оборони. 

За його словами, Київ продовжує консультації із партнерами зокрема і у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони — так званого поясу безпеки над західними регіонами держави.

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Вдячний нашим союзникам за непохитну підтримку і обіцяну допомогу. Усе більше союзників підтримують зняття обмежень для використання далекобійної зброї для самооборони України в рамках міжнародного права

- підсумував Умєров. 

Нагадаємо

На екстреному засіданні Ради Україна-НАТО союзники засудили останні удари РФ по українській інфраструктурі. Генсек НАТО Столтенберг підкреслив необхідність більшої підтримки Києва для відбиття російських атак.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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