Умєров про засідання Ради Україна-НАТО: обговорили ППО і "пояс безпеки над західними регіонами"
Київ • УНН
Міністр оборони України Умєров взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО щодо наслідків масованої атаки РФ. Обговорено посилення ППО та поставки систем протиповітряної оборони для України.
У середу, 28 серпня, міністр оборони України Рустем Умєвровв режимі онлайн доєднався до Ради Україна-НАТО, щоб проінформувати союзників про наслідки наймасованішої атаки рф та потреби ЗСУ. Про це пише УНН з посиланням на заяву Умєрова в Facebook.
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Взяв участь в режимі відеоконференції у засіданні Ради Україна-НАТО, скликаної за дорученням Президента у звʼязку з масованими ракетними обстрілами росією наших міст. Поінформував партнерів про поточну ситуацію. Обговорили подальші плани щодо поставок систем ППО та ракет до них. Нам потрібно посилювати нашу протиповітряну оборону
За його словами, Київ продовжує консультації із партнерами зокрема і у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони — так званого поясу безпеки над західними регіонами держави.
Наймасованіша повітряна атака: збито 102 ракети та 99 БПЛА26.08.24, 18:56 • 76205 переглядiв
Вдячний нашим союзникам за непохитну підтримку і обіцяну допомогу. Усе більше союзників підтримують зняття обмежень для використання далекобійної зброї для самооборони України в рамках міжнародного права
Нагадаємо
На екстреному засіданні Ради Україна-НАТО союзники засудили останні удари РФ по українській інфраструктурі. Генсек НАТО Столтенберг підкреслив необхідність більшої підтримки Києва для відбиття російських атак.