Умерла звезда сериала "Клан Сопрано" Винсент Пасторе

В возрасте 80 лет скончался американский актор, звезда сериала "Клан Сопрано" Винсент Пасторе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на западные СМИ.

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Артиста нашли мертвым в его доме в Нью-Йорке после того, как соседи несколько дней не могли с ним связаться. Причины смерти устанавливаются.

Справка

Пасторе родился в Нью-Йорке в 1946 году, служил во время войны во Вьетнаме, а затем получил актерское образование в Университете Пейс.

Карьеру в кино он начал с небольших ролей в известных криминальных фильмах, включая "Славные парни" и "Путь Карлито", а затем получил более заметные работы в проектах середины 1990-х годов.

Настоящий успех пришел к актеру после выхода сериала "Клан Сопрано" в 1999 году. Впоследствии Пасторе снялся в десятках фильмов и телепроектов, среди которых "Голубоглазый Микки", "Денежный поезд", "Свидетель против мафии", "Револьвер" и многие другие, оставив заметный след в жанре криминального кино.

Напомним

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