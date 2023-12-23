Укрзализныця запустила детские рождественские экспрессы в Киеве и Львове
Киев • УНН
Праздничные поездки на паровозе с рождественскими представлениями стали популярным развлечением для детей в Киеве и Львове.
В столице и во Львове стартовали первые рейсы праздничных паровозов с рождественским представлением для детей. Об этом сообщила Укрзализныця, передает УНН.
Детали
В Укрзализныце отмечают, что все места на 20 паровозных рейсов разошлись с рекордной скоростью. В частности, в Киеве их разобрали меньше, чем за час. Треть мест бесплатно предоставлена детям погибших и раненых железнодорожников, военнослужащих, а также другим социальным категориям.
Это демонстрирует потребность украинцев в положительных эмоциях и чудесах, поэтому железная дорога доставляет праздники по расписанию. Прежде всего тем детям, для которых этот праздник нужен больше всего
Дополнительно
Рождественский экспресс от Укрзализныци - это ретро-поезда, которые будут курсировать в Киеве и Львове с 23 по 31 декабря. В вагонах предусмотрена праздничная программа для детей.
Укрзализныця запустила детские рождественские экспрессы в Киеве и Львове
Праздничные поездки на паровозе с рождественскими представлениями стали популярным развлечением для детей в Киеве и Львове.
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