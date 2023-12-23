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Укрзализныця запустила детские рождественские экспрессы в Киеве и Львове

Киев  •  УНН

23 декабрь 2023, 13:30  •  3918 просмотра

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Праздничные поездки на паровозе с рождественскими представлениями стали популярным развлечением для детей в Киеве и Львове.

В столице и во Львове стартовали первые рейсы праздничных паровозов с рождественским представлением для детей. Об этом сообщила Укрзализныця, передает УНН.

Детали

В Укрзализныце отмечают, что все места на 20 паровозных рейсов разошлись с рекордной скоростью. В частности, в Киеве их разобрали меньше, чем за час. Треть мест бесплатно предоставлена детям погибших и раненых железнодорожников, военнослужащих, а также другим социальным категориям.

Это демонстрирует потребность украинцев в положительных эмоциях и чудесах, поэтому железная дорога доставляет праздники по расписанию. Прежде всего тем детям, для которых этот праздник нужен больше всего

- прокомментировал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.
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Дополнительно

Рождественский экспресс от Укрзализныци - это ретро-поезда, которые будут курсировать в Киеве и Львове с 23 по 31 декабря. В вагонах предусмотрена праздничная программа для детей.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
Укрзалізниця запустила дитячі різдвяні експреси у Києві та Львові
Ukrzaliznytsia launches children's Christmas express trains in Kyiv and Lviv
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