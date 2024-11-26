Укрзализныця запускает новый маршрут из Львова в столицу Молдовы

ukenru
Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 102482 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 105219 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 107437 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 113388 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 147419 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 212872 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 181214 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 182743 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 238813 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 193563 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина концентрируется на реализации обещаний Трампа - Стефанишина

Украина концентрируется на реализации обещаний Трампа - Стефанишина

 • 37340 просмотра
Атака вражеских дронов: в Киевской области работает ПВО

Атака вражеских дронов: в Киевской области работает ПВО

 • 17176 просмотра
Туман в Киеве и области: видимость снизится до 200 метров

Туман в Киеве и области: видимость снизится до 200 метров

 • 32005 просмотра
Умеров провел видеоконференцию с министрами обороны 5 стран: что обсуждали

Умеров провел видеоконференцию с министрами обороны 5 стран: что обсуждали

 • 46914 просмотра
Сибига: ОБСЕ обсудит эскалацию использования рф баллистических ракет против Украины

Сибига: ОБСЕ обсудит эскалацию использования рф баллистических ракет против Украины

 • 37799 просмотра
публикации
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 108845 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 147419 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 212872 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 157228 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 167059 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

05:01 • 7884 просмотра
"Они - анти-транс": вокалист Bronski Beat исключает песню „Smalltown Boy“ из фильма LGB Alliance

"Они - анти-транс": вокалист Bronski Beat исключает песню „Smalltown Boy“ из фильма LGB Alliance

 • 50316 просмотра
Линдси Лохан не узнать: звезда фильма «Ловушка для родителей» поразила поклонников своим новым лицом

Линдси Лохан не узнать: звезда фильма «Ловушка для родителей» поразила поклонников своим новым лицом

 • 97661 просмотра
Рассел Кроу должен был воскреснуть в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва

Рассел Кроу должен был воскреснуть в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва

 • 101925 просмотра
Роулинг «имеет право выражать личные взгляды»: HBO защищает автора романов о Гарри Поттере

Роулинг «имеет право выражать личные взгляды»: HBO защищает автора романов о Гарри Поттере

 • 102892 просмотра
Актуальное
Укрзализныця запускает новый маршрут из Львова в столицу Молдовы

Укрзализныця запускает новый маршрут из Львова в столицу Молдовы

Киев  •  УНН

 • 2497 просмотра

Read in English

С 15 декабря запускается ежедневное железнодорожное сообщение Львов-Кишинев с купейными вагонами. Поезд будет отправляться из Львова в 15:00 и прибывать в Кишинев в 11:30 следующего дня.

С 15 декабря Укрзализныця запускает новое беспересадочное сообщение между Львовом и Кишиневом. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

Поэтому для удобства пассажиров будут курсировать купейные вагоны, что позволит значительно сократить время путешествия между Украиной и Молдовой.

Поезд будет отправляться из Львова ежедневно в 15:00, прибывая в Кишинев в 11:30 следующего дня. В обратном направлении поезд будет отправляться из Кишинева в 17:34 и прибывать во Львов в 15:40.

Билеты на этот маршрут можно будет приобрести через мобильное приложение и официальный сайт Укрзализныци.

Новое сообщение обеспечит удобный доступ жителям Львова и окрестных районов в аэропорт Молдовы, а также облегчит путешествия между двумя странами.

В Укрзализныце анонсировали расширение международных и внутренних сообщений с 15 декабря4 нояб. 2024, 08:55 • 19058 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

АнонсыОбщество
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
lvovЛьвов