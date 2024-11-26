Укрзализныця запускает новый маршрут из Львова в столицу Молдовы
Киев • УНН
С 15 декабря запускается ежедневное железнодорожное сообщение Львов-Кишинев с купейными вагонами. Поезд будет отправляться из Львова в 15:00 и прибывать в Кишинев в 11:30 следующего дня.
С 15 декабря Укрзализныця запускает новое беспересадочное сообщение между Львовом и Кишиневом. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.
Детали
Поэтому для удобства пассажиров будут курсировать купейные вагоны, что позволит значительно сократить время путешествия между Украиной и Молдовой.
Поезд будет отправляться из Львова ежедневно в 15:00, прибывая в Кишинев в 11:30 следующего дня. В обратном направлении поезд будет отправляться из Кишинева в 17:34 и прибывать во Львов в 15:40.
Билеты на этот маршрут можно будет приобрести через мобильное приложение и официальный сайт Укрзализныци.
Новое сообщение обеспечит удобный доступ жителям Львова и окрестных районов в аэропорт Молдовы, а также облегчит путешествия между двумя странами.
В Укрзализныце анонсировали расширение международных и внутренних сообщений с 15 декабря4 нояб. 2024, 08:55 • 19058 просмотров