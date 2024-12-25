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Укрпочта выпустила новую рождественскую марку: как выглядит

Укрпочта выпустила новую рождественскую марку: как выглядит

Киев  •  УНН

 • 6991 просмотра

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Укрпочта представила финальный почтовый выпуск года - блок «Новая радость стала» из пяти марок. Выпуск создан на основе вытынанки художницы Натальи Аксененко и посвящен украинским рождественским традициям.

В Украине выпустили новую почтовую марку - к Рождеству, сообщили в Укрпочте, пишет УНН.

Детали

Марка "Новая радость стала" - финальный почтовый выпуск года.

"Этот выпуск, вдохновленный самой известной украинской колядкой, сочетает в себе традиционное искусство вышивки и современное переосмысление Рождества", - рассказали в Укрпочте.

"Второй год подряд мы продолжаем с митрополитом Епифанием новую рождественскую традицию - запускать Рождественские марки Укрпочты накануне Рождества. В том году погасили рождественскую марку в Успенском соборе, а в этом - в Михайловском Златоверхом. И уже есть планы на следующий. В 23-м марка поехала со мной в Донецкую область, чтобы поддержать тех, кто не смог быть рядом с родными в праздники. И в этом году есть в планах, потому что знаю - такие вещи согревают", - отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский в соцсетях.

В рождественском выпуске "Нова радість стала", как сообщается, воспроизведена вытынанка заслуженной художницы Украины Натальи Аксененко. Ее композиция "Коляда" передает многогранность украинского Рождества: девушки поют колядки, волхвы несут дары Божьему Младенцу, а ряженые "водят Козу", желая хозяевам щедрого урожая. Особое место в композиции занимают украинские воины, которые защищают нашу свободу, традиции и борются за мир даже в самые тяжелые времена.

Почтовый блок "Новая радость стала" содержит пять марок - "Колядники", "Волхвы", "Рождество Христово", "Рождественский вертеп", "Украинские воины". Общий тираж почтового блока составляет 60 000.

Укрпочта выпустила марку в честь исторической победы Усика над Фьюри22 дек. 2024, 07:59 • 19597 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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