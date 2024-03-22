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Укрпочта презентовала почтовый набор "Города Героев. Ахтырка"
Укрпочта представила новый почтовый набор "Города героев. Ахтырка" с изображением разрушенного здания Ахтырского городского совета после российских атак, отмечая стойкость города во время войны.
На Херсонщине из-за российского обстрела села Садовое пострадал местный житель
Во время вчерашнего российского обстрела села Садовое Херсонской области ранен 47-летний мужчина.
Атака рф на Запорожье и Днепровскую ГЭС: сообщается о 20 ракетных ударах, Офис Генпрокурора показал последствия
Российские войска совершили не менее 20 ракетных ударов по Запорожью, нанеся ущерб инфраструктуре, включая Днепровскую ГЭС, известно о погибшем в результате вражеского обстрела ДнепроГЭС.
Над Днепропетровщиной ночью сбили 14 вражеских ракет и 7 "шахедов" - ОВА
Силы обороны сбили 14 вражеских ракет и 7 беспилотников над Днепропетровской областью во время масштабной ночной атаки россии.
Атака рф на Запорожье: ГСЧС сообщает о 10 раненых, еще 3 считаются пропавшими без вести
В результате российских ракетных ударов на Запорожье ранены 10 человек, еще 3 пропали без вести, сотрудники ГСЧС проводят поисково-спасательные работы и оказывают помощь гражданам.
На Харьковщине из-за атаки рф пострадал один из энергетиков, без света в области около 700 тыс. потребителей
Энергетик получил ранения, а около 700 000 потребителей остались без электроэнергии в Харьковской области из-за ракетной атаки энергетической инфраструктуры со стороны россии.
Хотел "засветить" танковые колонны ВСУ вблизи линии фронта на Харьковщине: задержан вражеский наводчик
Киберспециалисты Службы безопасности Украины помешали агенту российской разведки передать в россию информацию о маршрутах и логистике танковых колонн Вооруженных Сил Украины вблизи линии фронта на Харьковщине.
В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания, серьезно повреждена одна из подстанций - Укргидроэнерго
Во время российской ракетной атаки крупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС в Запорожье, получила два прямых попадания, в результате чего одна из ее подстанций оказалась в критическом состоянии.
В Одесской области изъяли почти 76 тысяч пачек безакцизных сигарет
Почти 76 тысяч пачек безакцизных сигарет известных брендов на 6 миллионов гривен изъяли детективы Службы безопасности Украины в Одесской области у злоумышленника, который арендовал складское помещение для их хранения и дальнейшей незаконной реализации.
Атака рф на Днепропетровскую область: из-за обломков есть повреждения в Днепре, прокуратура показала последствия
Российский ракетный обстрел повредил многоэтажки и объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.