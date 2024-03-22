Укрпочта презентовала почтовый набор "Города Героев. Ахтырка"

Укрпочта начала предпродажу своей новой героической серии почтового набора "Города Героев. Ахтырка", об этом сообщила пресс-служба компании, пишет УНН.

Детали

Художник Владимир Таран создал почтовый блок, конверты и штемпель "Первый день", на которых изображено разрушенное здание Ахтырского городского совета после атаки врага.

Городу, который выстоял в самые напряженные моменты. Городу, который стал на пути безжалостного врага, чтобы не допустить его продвижения дальше. Городу, который мало-помалу восстанавливается, благодаря любви и вере своих людей - пишет Укрпочта.

Тираж марки - 1 080 000 экземпляров.

По словам директора Укрпочты Игоря Смелянского, эта марка включена в абонемент, и подписчики будут оповещены о возможности приобрести разнообразные продукты, включая эксклюзивные, до 12:00 сегодня.

Ахтырка, бесспорно, еще один невероятный город, который попадет в серию почтовых марок "Города Героев"! Он уже имеет почетную награду от Президента, а теперь и будет иметь свою награду и почет от Укрпочты. 27 марта мы представим эту марку официально, и, конечно, в самой Ахтырке, а сегодня - открываем предзаказ - пишет Смелянский.

Напомним,

Укрпочта выпустит новый блок почтовых марок под названием "И будет весна", посвященный 10-й годовщине войны в Украине и 2-й годовщине полномасштабного вторжения России.